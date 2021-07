Napoli, inizia il ritiro di Dimaro: la sfida di Spalletti aspettando rientri e rinforzi

Inizia a tutti gli effetti la preparazione del Napoli alla nuova stagione. Ieri altra giornata di test fisici e lavoro in palestra al Konami Training Center mentre quest'oggi il gruppo di Luciano Spalletti raggiungerà il Trentino per poi svolgere nel pomeriggio anche il primo allenamento, aperto a 700 tifosi (la metà della capienza dell'impianto, su prenotazione e nel rispetto dei protocolli).

Il lavoro a Dimaro fino al 25 luglio (prima di avere quasi tutta la rosa a disposizione a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto) rappresenta una bella sfida per Luciano Spalletti. Oltre ai campioni d'Europa Meret, Insigne e Di Lorenzo, il tecnico deve fare a meno anche di Fabian, Mertens reduce dall'operazione alla spalla (dovrebbe saltare anche l'inizio di campionato) e Lozano che ieri ha lasciato il ritiro del Messico dopo il violento colpo al volto per osservare un periodo di riposo. A questi ieri sono aggiunti anche Zielinski - in permesso - e Ghoulam che proseguirà il percorso riabilitativo a Castel Volturno. In questo senso resta in effetti il solo Mario Rui a sinistra, ma Spalletti attende rinforzi anche in mediana - il sostituto di Bakayoko, in attesa di capire anche il futuro di Fabian - mentre solo il pacchetto di centrali è già completo con la presenza di Koulibaly, Manolas, Rrahmani e Luperto. Sarà l'occasione di valutare nel dettaglio Tutino e Ounas, quest'ultimo capace di adattarsi in tutti i ruoli dietro la punta nel 4-2-3-1, così come ampio spazio nelle amichevoli ci sarà per Malcuit, chiamato a conquistarsi il ruolo di vice-Di Lorenzo dopo l'addio di Hysaj.