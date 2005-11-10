Napoli e Inter, serata da dimenticare. Cagliari, quarto posto da celebrare

Nel corso del TMW News di oggi spazio ad una serie di considerazioni sulla Champions. Le italiane, inter e Napoli, ieri sono andate incontro ad una serata assolutamente da dimenticare. La squadra di Chivu continua ad essere fragile dal punto di vista difensivo e in più continua ad avere il problema portiere: Martinez anche ieri è stato protagonista di un clamoroso errore. Ne parliamo con Salvatore Biazzo, voce storica della rai, con cui ci soffermiamo anche sul Napoli che dopo essere passato in vantaggio contro il Villareal si è via via sciolto e nel secondo tempo è calato vistosamente fino a perdere 3-1.

La sorpresa Cagliari

Vedere la squadra sarda al quarto posto, sia pure dopo appena sei giornate, desta meraviglia. Da sottolineare la compattezza e la solidità mostrata dalla formazione di Pisacane, che può puntare su un gruppo di giovani molto interessanti ma anche su esperti di valore e di personalità (vedi Mina). Sono solo tre i gol subiti dal Cagliari, a testimonianza di un'organizzazione apprezzabile.

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