Nel corso del TMW News di oggi vi proporremo una serie di interviste legate alla battaglia per la presidenza della Figc. Ne ha parlato il commissario della Figc Malagò a margine dell’ottava edizione del RCS Sport Industry Talk. "C'è un percorso già delineato. Per gli scherzi e i casi della vita ci ritroviamo ad affrontare una competizione elettorale a distanza di così poco tempo. Col massimo rispetto, credo nessuno abbia da da ridire su temi di etica, signorilità o rispetto", ha detto. Ma durante il programma vi proporremo anche le parole del ministro dello sport Abodi, del presidente del Coni Buonfiglio e anche del presidente del Torino urbano Cairo.

Il futuro di Kean

Non sta attraversando un momento semplice l'attaccante del Como, alla prese con una serie di guai fisici. Il giocatore secondo quanto riportato dal club si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti dopo un problema verificatosi in un allenamento. La sua ultima partita risale al 20 settembre, poi sono emersi i problemi alla tibia. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb la volontà da parte del Como sarebbe quella di non arrivare a un intervento chirurgico.

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