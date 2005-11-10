Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sulla dodicesima giornata di Serie A che ha visto il clamoroso pareggio dell'Inter contro l'Atalanta: una vera occasione persa per i nerazzurri che si erano trovati avanti anche di due gol. Riemerge la fragilità difensiva della sqaudra di Chivu e ne parleremo con Gianluca Presicci. Occhi puntati anche sul Milan che ha vito nettamente contro il Frosinone: adesso si torna a parlare della possibilità che anche i rossoneri possano partecipare alla corsa scudetto.

Il mercato della Juve

"Noi abbiamo bisogno di una punta fisica perché non l'abbiamo comprata". Dopo la vittoria contro il Venezia, Luciano Spalletti è stato chiaro. Serve un giocatore con queste caratteristiche perché "c'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario". Il successo riporta comunque un po' di tranquillità anche dopo i giorni trascorsi a parlare delle parole di Conte e della sua volontà di "chiudere un giorno il cerchio con la Juve".

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