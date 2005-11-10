Tante interviste nel corso del TMW News di oggi: tra i vari temi si parla anche del Milan che alla ripresa del campionato è atteso dalla sfida con il Frosinone, autentica sorpresa del campionato. Pulisic e compagni si trovano adesso al quarto posto in classifica con 24 punti, in piena corsa per un posto Champions. Vi proprrremo il punto di vista di Dida che a proposito dei rossoneri ha spiegato che "avere in mano il Milan è difficile perché non si può sbagliare, ma Amorim ha la capacità di tenere sempre la squadra unita".

Il Bologna tra presente e futuro

A Tolentino, nelle Marche, serata di premiazione per l'ad del Bologna Claudio Fenucci. Che tra le altre cose ha spiegato che "Cambiaghi rimane ovviamente con noi ed è uno dei punti fermi di questa squadra". E ha aggiunto che Palladino "ha aumentato l'intensità negli allenamenti e questo s'è visto anche nelle partite. E per questo siamo arrivati in una certa posizione di classifica". Il Bologna domenica alle 15 sdovrà vedersela al Dall'Ara contro l'Udinese.

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