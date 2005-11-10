Nel corso del TMW News di oggi si torna a parlare del campionato. Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A per la dodicesima giornata. La capolista Lazio se la vedrà con il Lecce in casa, domani alle 15, mentre il Como sempre alle 15 affronterà il Cagliari. Alle 18 invece è in programma Parma-Roma e alle 20,45 occhi puntati su Napoli-Torino, partita molto delicata per i partenopei che provano a risalire velocemente in classifica. Ne parliamo con Alberto Di Chiara in collegamento ma vi proporremo anche una serie di interviste tra cui quella a Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro e coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia.

Inter, esame Atalanta

Domenica sera la squadra di Chivu giocherà in trasferta contro un'Atalanta che fin qui ha deluso, al di là dell'ultima vittoria ottenuta contro il Monza prima della sosta. Tra l'altro Sarri ha problemi in difesa dovendo rinunciare a Isak Hien e Odilon Kossounou. Nell'Inter Lautaro Martinez ha superato l'infortunio ma partirà dalla panchina.

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