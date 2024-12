Napoli-Juve, che intreccio: Danilo aspetta Conte, a Giuntoli servono 20 milioni per Raspadori

L'asse Juventus-Napoli è sempre più bollente e i nomi finiti sul tavolo sono essenzialmente due: Giacomo Raspadori e Danilo. Quanto al club partenopeo, Antonio Conte ha già fatto presente al presidente De Laurentiis di voler ricorrere al mercato invernale per accaparrarsi un difensore in più da aggiungere al reparto difensivo. Specialmente dopo aver appurato che l'infortunio di Buongiorno lo terrà fuori causa per più di un mese. Da qui il profilo del brasiliano e capitano bianconero di 33 anni per il quale si sta pressando e non poco il club bianconero, stando a quanto riferito da Sky Sport.

Ecco, una potenziale occasione tenendo conto che l'ex Manchester City è uscito dai radar dei titolari inamovibili da quando in panchina siede Thiago Motta. E per altro Danilo ha già dato disponibilità al trasferimento, sempre stando a quanto rivelato dall'emittente satellitare, notizia riportata direttamente al direttore sportivo Manna che conosce per il suo passato a tinte bianconere e prima del trasloco alle pendici del Vesuvio.

Allora cosa c'entra Raspadori? Juventus e Napoli sono al lavoro su più fronti. E visto l'interessamento degli azzurri per Danilo, i bianconeri, invece, hanno mostrato più di qualche avance per l'attaccante italiano classe 2000, che ha faticato parecchio ad entrare negli ingranaggi della macchina perfetta secondo la mente di Antonio Conte. Dalle parti di Torino l'ex Sassuolo è considerato come un valido rinforzo: il club azzurro non intende privarsene per meno di 20 milioni di euro, eppure ha lasciato aperta la possibilità di instaurare l'affare in prestito con obbligo di riscatto. Da non scartare, poi, il possibile scambio tra Raspadori e Lorenzo Pellegrini dalla Roma.