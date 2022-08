Napoli, Kepa si può chiudere in settimana: lo spagnolo ha voglia di rilanciarsi

Kepa si avvicina al Napoli, è lui il portiere scelto dal club per la prossima stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, lo spagnolo ha voglia di rilanciarsi e il Napoli gli ha offerto prospettive interessanti, spiegando di puntare forte su di lui a differenza dei Blues, già proiettati su Slonina: DeLa lo prenderà in prestito e gli inglesi si accolleranno il 75% dello stipendio. Si punta a chiudere in settimana.