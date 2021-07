Napoli, Koulibaly chiede un incontro con ADL per capire la sua posizione in chiave mercato

In attesa di capire se Lorenzo Insigne rinnoverà o meno il suo contratto con il Napoli, in casa partenopea tiene banco il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, vista la crisi economica imperante in tutto il mondo del calcio, non è considerato incedibile da Aurelio De Laurentiis che però chiede 50 milioni di euro.

Per cercare di fare il punto della situazione, si legge sul Corriere dello Sport, lo stesso Koulibaly ha chiesto un incontro con il presidente partenopeo perché il suo ingaggio da 6 milioni l'anno pesa ma anche la richiesta per il cartellino non è delle più leggere. Tanto che United, City e Liverpool, tre delle big di Premier League, seguono con interesse l'evoluzione della situazione ma senza avvicinarsi a quanto richiesto da ADL.