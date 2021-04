Napoli, Koulibaly potrebbe decidere di restare in caso di conquista di un posto in Champions

Da due anni si parla della possibile cessione di Koulibaly da parte del Napoli e questa potrebbe essere l'estate della verità in questo senso. Certezze però non ce ne sono, visto che secondo La Gazzetta dello Sport, la possibile conquista di un posto in Champions League potrebbe far cambiare idea al giocatore senegalese. Sul centrale azzurro, oltre all'interesse datato di Manchester United e PSG, negli ultimi giorni si è parlato anche del Barcellona. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.