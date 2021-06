Napoli-Koulibaly, rinnovo o cessione? Il difensore chiede un incontro a De Laurentiis

Kalidou Koulibaly, 30 anni, vuole sapere cosa ne sarà del proprio futuro: resterà al Napoli o andrà via per un top club? Per questo motivo il difensore senegalese ha chiesto un incontro ad Aurelio De Laurentiis. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha ricordato che il suo contratto da 6 milioni annui scadrà nel 2023 e c'è necessità da parte di entrambi di capire cosa succederà la prossima estate. Il Napoli aspetta ancora offerte allettanti, che però sin qui non sono arrivate.