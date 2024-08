Napoli, Kvaratskhelia sta per diventare padre: il giocatore è in permesso a Tbilisi

Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato con il Napoli nella giornata odierna. Come raccolto da TMW infatti, il giocatore è tornato in patria, a Tbilisi, per stare vicino alla moglie che sta per partorire.

Intanto il club tratta il rinnovo

Il Napoli intanto tratta il rinnovo del suo talento e quando sarà terminata questa sessione di mercato, accelererà per rinnovargli il contratto fino al 2029. Aurelio De Laurentiis, dopo aver rifiutato l'offerta da 100 milioni di euro del PSG, vuole blindare uno dei suoi punti di forza e accontentare anche Antonio Conte, che ha da subito fatto sapere di non voler rinunciare al giocatore. Nei prossimi giorni dunque il via libera, con il trattative che inizieranno concretamente.