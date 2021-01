Napoli, l'affare Emerson Palmieri non decolla: il Chelsea vuole monetizzare

L'arrivo di Emerson Palmieri, seguito dal Napoli con molto interesse, è subordinato alle cessione di Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit. Per questo, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, l'affare stenta a decollare. Il club azzurro, d'altronde, al momento non va oltre al prestito, sperando in un'operazione in stile Bakayoko, ma il Chelsea stavolta vorrebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto.