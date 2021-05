Napoli, l'attesa per la Champions: il regalo di Gattuso prima di salutare

Napoli col fiato sospeso. E' il giorno dell'ultimo passo per il ritorno in Champions League e per farlo bisognerà battere il Verona di Juric al Maradona. Intanto sarà sicuramente l'ultima gara di Rino Gattuso da tecnico del Napoli, da mesi rassegnato ma con l'obiettivo chiarissimo di lasciare la squadra tra le prime quattro posizioni. Un risultato che porterebbe alla settima partecipazione Champions negli ultimi undici anni (dietro solo alle 9 della Juventus in Italia) di gestione De Laurentiis, presente questa sera allo stadio e che nel pomeriggio farà visita - ormai come da tradizione - all'hotel che ospita il ritiro della squadra.

Si rivedranno anche i tifosi. Chiaramente non allo stadio, ma sostenendo gli azzurri nel percorso che porterà la squadra allo stadio e con diversi striscioni (dopo il volantino di ieri per elogiare tecnico e squadra) dentro e fuori l'impianto di Fuorigrotta. Un modo per far sentire la propria vicinanza per una gara che vale una stagione, l'appeal della Champions e soprattutto 50-60mln di euro che per la società farebbero la differenza nella crisi post-Covid per rilanciare le proprie ambizioni.

Torando al campo, Gattuso dovrebbe confermare la squadra delle ultime uscite. La novità potrebbe esserci in attacco con l'attacco alla profondità di Lozano che stavolta, complice anche la linea alta del Verona e le caratteristiche della squadra di Juric, potrebbe spuntarla su Politano, abile più nel fraseggio, nel terzetto con Zielinski ed Insigne dietro Osimhen. A centrocampo potrebbe esserci di nuovo Bakayoko con Fabian, così come a sinistra Hysaj ed in porta Meret, ormai titolare di questa ultima parte di campionato.