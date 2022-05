Napoli, Lozano alle prese con la riabilitazione alla spalla: sarà recuperato per il ritiro estivo

Nella giornata di ieri Hirving Lozano si è sottoposto ad un intervento chirurgico (perfettamente riuscito) alla spalla destra. Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l'attaccante del Napoli - che si è operato in Messico - avrà bisogno di 5-6 settimane di riabilitazione per tornare al meglio, ma sarà abile e arruolabile per il ritiro estivo di Dimaro, fissato per il 9 luglio prossimo.