Napoli, Maksimovic sempre più verso l'addio: il Liverpool lo vorrebbe subito

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Nikola Maksimovic potrebbe essere molto vicino a lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Infatti, il Liverpool, da giorni alla ricerca di un centrale viste le difficoltà in difesa, avrebbe deciso di spingere per il calciatore azzurro che il Napoli sarebbe disposto a lasciar partire per evitare di perderlo a parametro zero in estate.