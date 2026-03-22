Fulham, fumata nera per l'arrivo di Ricardo Pepi: il giocatore era già a Londra per le visite

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Ricardo Pepi al Fulham, ma l’operazione ha subito un improvviso stop. L’attaccante statunitense era già volato a Londra per sostenere le visite mediche, segnale evidente di una trattativa ormai ai dettagli. Tuttavia, un inatteso rallentamento nei negoziati tra i due club ha portato al congelamento dell’affare, che al momento non si concretizzerà.

Secondo fonti vicine al club londinese interpellate dalla BBC, la situazione è diventata tesa nelle ultime ore. Il Fulham resta interessato al giocatore e non è escluso un nuovo tentativo in vista della sessione estiva, ma al momento non ci sono certezze sulla riuscita dell’operazione. A complicare ulteriormente il quadro c’è anche il fattore tempo: con un Mondiale all’orizzonte, il valore del giocatore potrebbe cambiare rapidamente, rendendo la trattativa ancora più complessa.

Nonostante lo stop, Pepi continua a essere uno dei profili più interessanti sul mercato. Il classe 2003, in forza al PSV Eindhoven, ha collezionato 26 presenze stagionali, superando i 1200 minuti e mettendo a segno 13 gol con 2 assist. Numeri importanti che spiegano l’interesse di diversi club europei e che potrebbero riaccendere presto la corsa per assicurarsi il suo cartellino.