Fulham, si guarda alla prossima stagione: tavolo aperto con il PSG per Ricardo Pepi
TUTTO mercato WEB
Il Fulham guarda alla prossima stagione. Ultimate le trattative per la finestra estiva di calciomercato, la formazione londinese guarda già all’estate cercando di portare a termina una trattativa per rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Secondo quanto riporta TeamTalk, i Cottagers avrebbero riaperto i negoziati per arrivare all’attaccante 23enne del PSV Eindhoven Ricardo Pepi.
Attaccante statunitense nato a El Paso, Pepi è stato impiegato nel corso della stagione in corso dal suo allenatore in 22 occasioni fra le varie competizioni dimostrando un ottimo senso del gol. Le marcature realizzate sono infatti ben 11 con due assist.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile