Napoli, mercato bloccato da Koulibaly e Fabian Ruiz: nessuna offerta ufficiale

Il mercato in entrata del Napoli al momento è bloccato a causa di due potenziali cessioni che tardano ad entrare nel vivo. Ovviamente si tratta di quelle relative a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi con un contratto in scadenza nel 2023 ed entrambi che al momento sembrano propensi all'addio piuttosto che al rinnovo.

Per il senegalese De Laurentiis chiede 35/40 milioni di euro, ma Barcellona, Juventus, Chelsea e PSG al momento non hanno effettuato alcuna proposta ufficiale puntando a sfruttare al massimo la condizione contrattuale del difensore. Stesso discorso per lo spagnolo, che è seguito dall'Atletico Madrid e da alcuni club inglesi ma che non ha ancora ricevuto nessuna proposta ufficiale. Senza almeno uno di questi addii secondo l'edizione online della Gazzetta, difficilmente gli azzurri stringeranno per uno degli obiettivi in entrata.