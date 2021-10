Napoli, Meret pronto a tornare titolare: contro il Torino dovrebbe toccare a lui

Contro il Torino dovrebbe toccare ad Alex Meret dall'inizio. A riferirlo è Radio Kiss Kiss: l'estremo difensore classe '97 dunque dovrebbe ritrovare la titolarità anche in campionato, dopo averlo fatto in Europa League con lo Spartak Mosca, anche in virtù del viaggio di ritorno che impegnerà Ospina: il colombiano dovrebbe essere a Napoli solo venerdì notte.