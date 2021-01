Napoli, Mertens: "Domani sarà una gara molto speciale. Juve in difficoltà? Non c'entra niente"

vedi letture

L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato al Tg Regione della Rai della Supercoppa Italiana, in programma domani contro la Juventus: "Domani sarà ancora più speciale, perché è una finale e con una gara si può vincere un trofeo".

Come stai?

"Bene, vediamo domani come risponde".

A pranzo avete parlato più voi o Gattuso?

"Abbiamo parlato insieme, è stato più divertimento, per stare tranquilli con la testa ed ci ha fatto bene. I giocatori che sono rimasti fanno gruppo, quelli arrivati vedono subito com'è il gruppo. Il mister e lo staff sono vicini al gruppo, sono giovani ed hanno giocato a calcio".

La Juve non sta facendo grandi cose:

"Non c'entra niente, domani è una gara in cui andare al 110% altrimenti non la vinci. Dobbiamo essere concentrati e dare tutto".