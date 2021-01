Napoli, Mertens è pienamente recuperato: con la Fiorentina le prove in vista della Supercoppa

Per il Napoli la gara con la Fiorentina sarà importante per accorciare sulla Roma, ma anche per le prove generali in vista della sfida alla Juventus per la Supercoppa. Secondo quanto riferisce La Repubblica, Dries Mertens dovrebbe ritagliarsi uno spazio nella ripresa, una mezz'ora o pure di più per testare le condizioni della caviglia sinistra e puntare la Juventus da titolare.