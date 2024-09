Napoli, nei dati è già un Lukaku versione nerazzurra: due assist e un gol, come in Inter-Torino

Numeri top, quasi al livello di quelli dell'Inter. Con la rete di ieri Romelu Lukaku ha fatto salire a quota 71 i gol in Serie A e 401 i gol dei giocatori belga nel campionato italiano. E siamo già a due stagionali, in altrettante partite. L'ex Inter e Roma è riuscito solo tre volte nella sua carriera nei maggiori cinque campionati europei a segnare e fornire più di un assist nella stessa partita e in due occasioni è successo sotto la guida Conte: a novembre 2020 contro il Torino e contro il Cagliari ieri con la maglia azzurra.

Antonio Conte ieri, dopo la vittoria contro il Cagliari, ha parlato così di Big Rom: "A Lukaku ho fatto i complimenti, è un bravo ragazzo che va sempre sollecitato e sostenuto sia in maniera bonaria che alzando la voce. Gli ho detto di fare anche delle corse dietro a Mina, di non venire sempre incontro per dare instabilità al difensore attaccando anche lo spazio. Romelu non è ancora quello che conosciamo, da un punto di vista fisico. Mentalmen sta bene, sta cercando di trasmettere la sua leadership allo spogliatoio e si sta facendo apprezzare. É un giocatore importante, come Di Lorenzo e Raspadori che oggi non è entrato”.

IL TABELLINO DI CAGLIARI-NAPOLI

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi (15' st Zortea), Deiola (1' st Adopo), Marin (32' st Makoumbou), Gaetano (15' st Mutandwa), Augello; Luvumbo, Piccoli (32' st Pavoletti). A disp.: Sherbi, Ciocci, Wieteska, Palomino, Obert, Lapadula, Viola, Jankto, Felici. All.: Nicola

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka (29' st Gilmour), Spinazzola (18' st Olivera); Politano (36' st Neres), Kvaratskhelia (29' st McTominay); Lukaku (29' st Simeone). A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte

Arbitro: La Penna

Marcatori: 18' Di Lorenzo, 21' st Kvaratskhelia, 25' st Lukaku, 47' st Buongiorno

Ammoniti: Mina (C), Lobotka, Lukaku (N)