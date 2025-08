Napoli, Neres: "Fantastico giocare con De Bruyne. Eravamo già forti, ma..."

David Neres, esterno offensivo del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 1-2 rimediata dagli azzurri di Antonio Conte nell’amichevole di oggi con il Brest: “Sapevamo che sarebbero stati un avversario tosto, che sarebbe stata una partita dura, vogliamo sempre vincere e ora dobbiamo prepararci al meglio per la prossima gara”.

A livello personale come ti senti?

“Mi sento bene, il lavoro quotidiano è molto duro, ma so che è importante per noi e per la stagione alle porte. Cerco di dare il massimo ogni giorno, per essere pronto per una lunga stagione come quella che ci aspetta”.

Le impressioni sui nuovi compagni di squadra?

“Sono arrivati ottimi giocatori, avevamo già una squadra molto forte ma con i nuovi acquisti ci siamo rinforzati ulteriormente. Spero che ci diano una mano nel raggiungere i nostri obiettivi”.

De Bruyne ha giocato un’ottima partita, pensavi di trovarlo già così pronto?

“Sappiamo tutti che tipo di calciatore sia, è un giocatore di livello mondiale e ovviamente è facile giocare insieme a lui e lo sarà sempre di più con il passare delle partite e degli allenamenti. Quando ha la palla cerco sempre di farmi trovare pronto, di muovermi. È fantastico poter giocare con un calciatore come lui”.