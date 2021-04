Napoli, niente allungo Champions: ko a Torino regalando un tempo

Dopo quattro vittorie di fila, si interrompe la serie positiva del Napoli, ma non di certo la corsa Champions. La squadra di Gattuso esce con una sconfitta meritata dallo Stadium, regalando gran parte del primo tempo ad una Juventus comunque ritrovata almeno dal punto di vista dello spirito di squadra e delle giocate individuali dei giocatori di punta.

Il Napoli paga un atteggiamento probabilmente troppo rinunciatario nel primo tempo, abbassando il baricentro una volta trovate delle difficoltà nella pressione alta, spesso infilata dall'uscita difensiva dei bianconeri. A livello individuale vengono meno Hysaj, schierato a sinistra proprio per avere più copertura rispetto a Mario Rui, ma l'albanese è protagonista in negativo sia sul primo gol, facendosi superare da Chiesa, che sul secondo, anticipato da Ronaldo ad inizio azione. Non benissimo anche Rrahmani, preferito a Manolas ma rimasto a guardare sul primo gol ed in difficoltà come passo a campo aperto, così come Demme al ritorno dopo l'infortunio e soprattutto Mertens, mai realmente in partita.

La svolta al match del Napoli infatti arriva nella ripresa, quando Gattuso tenta il tutto per tutto - esponendosi alle ripartenze dei bianconeri, che trovano il raddoppio con Dybala - guadagnando almeno metri e fiducia con Osimhen e Politano per un assente Mertens ed un incontrista come Demme. Non manca qualche occasione per riaprire il match, grazie soprattutto all'ottimo impatto del nigeriano e ad una Juventus che arretra e paga probabilmente il ritmo tenuto nella prima ora di gioco, ma il 2-1 arriva solo su rigore e troppo tardi per tentare di strappare un punto in chiave Champions. Ora per la corsa al quarto posto, che proseguirà sul campo della Sampdoria e con uno sguardo rivolto più che altro ad Atalanta e Milan, la squadra di Gattuso non ha più margine d'errore.