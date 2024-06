Napoli, non solo l'erede di Osimhen: da Cambiaghi a Lucca, tutti i profili valutati per l'attacco

Il Napoli va incontro a una rivoluzione. Il primo tassello sarà Antonio Conte, solo dopo la sua firma il mercato entrerà nel vivo. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna (ovviamente insieme all'allenatore salentino) avrà l'agenda fittissima di impegni, dal momento che diverse saranno le operazioni che il Napoli dovrà fare, in ogni reparto.

Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto per quanto riguarda gli eventuali colpi in entrata in attacco. Al netto del sostituto di Victor Osimhen, per il quale non ci saranno nomi caldi finché non sarà ceduto il nigeriano, piace molto l’attaccante esterno Nicolò Cambiaghi, di proprietà dell’Atalanta, da due stagioni nell’Empoli, che può essere una valida alternativa a Kvaratskhelia, Politano e Ngonge, in attesa di conoscere anche il futuro di Lindstrom.

Come bomber di scorta, dovesse andar via Giovanni Simeone, si valutano diversi profili. Tra questi Mateo Retegui del Genoa e Lorenzo Lucca dell’Udinese con quest’ultimo che - si legge - potrebbe giocare come Pellé in Nazionale, cioè in grado di aprire spazi agli esterni e ai centrocampisti. Dalla Spagna arrivano voci su un interessamento del Napoli per Jorgen Strand Larsen, 24 anni, del Celta Vigo che ha una clausola di 50 milioni.