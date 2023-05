Napoli, nuova pretendente per Lozano: il Lione ha mostrato interesse per il messicano

Nuova pretendente per Hirving Lozano. L'Olympique Lione ha mostrato interesse per l'esterno d’attacco del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2024. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Todofichajes, il club francese considera Lozano come un'opzione interessante per rafforzare l’attacco e potenziare la squadra.