Napoli, occhi puntati su Kaio Jorge: De Laurentiis proverà a prenderlo in estate

vedi letture

Dopo gli interessamenti del recente passato di Inter e Juventus, il Napoli si è iscritto alla lista delle pretendenti per la punta 19enne del Santos Kaio Jorge. Il giocatore è in scadenza con i brasiliani nel prossimo dicembre e per questo nel corso del mercato estivo punterà a cedere la propria stellina per 15 milioni di euro. De Laurentiis proverà a superare la concorrenza in A e a livello europeo. A riportarlo è Tuttosport.