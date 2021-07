Napoli, offerta del PSG per Koulibaly: 40 milioni sul piatto, secco no degli azzurri

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora incerto. Il giocatore è il più pagato della rosa del Napoli e la politica di riduzione del monte ingaggi varata da De Laurentiis potrebbe portare il giocatore lontano. Come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, nei giorni scorsi si è fatto avanti il PSG, ma l’offerta di 40 milioni non ha convinto il Napoli. Leonardo ha incassato e piazzato un altro colpo in difesa, prendendo a parametro zero Sergio Ramos con uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione.