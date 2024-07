Napoli, oggi Manna ha incontrato l'agente di Kvara: non si muoverà a prescindere

vedi letture

Lavori in corso sul fronte Alessandro Buongiorno. Nella giornata di ieri il Napoli e il Torino hanno raggiunto l'intesa economica per il trasferimento del difensore alla corte di Antonio Conte. Operazione complessiva da 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, ci sono stati dei contatti anche nella giornata di oggi per trovare l'accordo su ingaggio e diritti d'immagine con il giocatore. In questo senso, Summit in corso alla presenza dell'agente del difensore, il ds Manna e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Incontro con l'agente di Kvara

Dopo il blitz in Germania, la dirigenza azzurra continua a lavorare al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Anche oggi, continua Sky Sport, il ds Manna ha incontrato l'agente del giocatore: le parti continuano a sondare il terreno per capire quali siano i margini sin da ora per il prolungamento contrattuale del classe 2001 in scadenza nel 2027. A prescindere dai discorsi relativi al rinnovo, Kvara non si muoverà da Napoli avendo un contratto che lo lega agli azzurri per altri tre anni.