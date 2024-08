Napoli, Osimhen gioca la partitella ma non contro il Girona. Il pubblico esplode al suo gol

Il Napoli non utilizzerà Osimhen nell’amichevole di oggi a Castel di Sangro contro il Girona. Perché la situazione è sempre stata molto chiara: dopo l’infortunio contro l’Anaune per un affaticamento, ha saltato le altre amichevoli con Mantova, Egnatia e Brest senza una spiegazione istituzionale. D’altro canto è al centro del mercato azzurro, visto che la sua cessione - di fatto - dovrebbe sbloccare tutte le altre situazioni, in primis quella di Lukaku che aspetta il Napoli.

Osimhen in ritiro è stato in altalena, alle volte con il gruppo, altre a ritmo ridotto. Non ha mai giocato però nelle particelle di rifinitura prima delle amichevoli, mai stato convocato per le quattro gare tra Dimaro e Castel Di Sangro. Una situazione non semplice perché anche Antonio Conte si aspetta di capire cosa sarà del centravanti e con che tempistiche andranno avanti le altre cose.

Ieri però Osimhen ha giocato la partitella che anticipa la sfida di oggi contro il Girona, entrando nella squadra riserve dopo pochi minuti, al posto di Cheddira, segnando il gol del momentaneo 1-2 (partita finita 3-2 per i titolari). Il pubblico, spiega Il Corriere dello Sport è esploso alla sua esultanza, ma non sarà comunque disponibile per la quinta partita consecutiva.