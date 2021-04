Napoli, Osimhen letale dall'inizio o dalla panchina: dal suo ritorno va in gol ogni 96'

Victor Osimhen si sta prendendo il Napoli. Dopo essere finito nel mirino della critica, in realtà per situazioni che non dipendevano da lui come gli infortuni o la cifra del suo acquisto, l'attaccante nigeriano dal rientro ad inizio marzo è tornato abbastanza rapidamente al top della condizione ed ha già mostrato un ampio repertorio di cosa può dare alla squadra in questa corsa Champions. Dal suo rientro segna un gol ogni 95', sfruttando al meglio anche i subentri nella solita staffetta con un certo Mertens, costretto spesso però a cedergli anche la maglia da titolare.

Il gol siglato al Torino, recuperando palla con caparbietà in pressione e strappando fino all'area di rigore avversario, è il quinto negli ultimi 9 match ma ciò che sorprende - e porta ad una media minuti/gol di primissimo livello - è che solo quattro volte è partito titolare (ovvero contro Crotone, Sampdoria, Inter e Torino). Nelle partite più bloccate Gattuso preferisce il fraseggio stretto di Mertens, capace di giocare senza grandi spazi ed aprire le difese avversarie, ma il nigeriano offre altre caratteristiche talvolta altrettanto importanti come la fisicità in area e la caparbietà in pressione, oltre che la velocità appena la linea difensiva avversaria prova ad alzarsi. Per il tecnico non sarà facile scegliere chi schierare col Cagliari, ma l'abbondanza nel ruolo (come a destra tra Politano e Lozano), con tanti co-titolari in panchina pronti a subentrare, probabilmente è la vera arma vincente in una corsa Champions così equilibrata.