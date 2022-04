Napoli, Osimhen resta a digiuno contro le big di A. In due anni di Napoli, gol solo all'Atalanta

Victor Osimhen ha esaurito contro la Roma le sue chance di sfatare quello che ormai sembra un tabù: segnare a una grande. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che analizza le difficoltà del nigeriano ad andare a segno contro le big. In due anni di Napoli, Osimhen è riuscito ad andare in gol solo contro l'Atalanta tra le squadre di vertice, mai nel corso di questo campionato. Una considerazione che spinge il quotidiano ad affermare che l'attaccante non sia "ancora all’altezza di chi riesce a fare la differenza quando la squadra ha bisogno di un uomo in grado di farla. Da un attaccante con il suo potenziale e la sua straripante forza fisica è lecito attendersi anche qualche gol decisivo".