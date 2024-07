Napoli, Osimhen sogna ancora la Premier. Ma le pretendenti sono soprattutto altrove

Il Napoli ha ripreso ad allenarsi ieri mattina e, tra i presenti, c'era anche Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha un contratto fino al 2026, ma questi potrebbero essere i suoi ultimi giorni a Castel Volturno, a meno che chi lo vuole comprare non trovi l'accordo con il club partenopeo. Qualche tifoso timidamente gli ha chiesto di restare, ma il suo sogno e la sua ambizione sono di giocare in Premier League. Nessuno per ora ha pagato la clausola e le pretendenti sembrano essere soprattutto di altri paesi.

Il più interessato è il PSG, che i 130 milioni di euro della clausola li avrebbe, lo stima e ha in Luis Campos, l'uomo mercato dei parigini, il dirigente perfetto per portare Osimhen nella capitale francese. Fu proprio lui infatti ad acquistarlo al Lille e con lui il posto da centravanti nella squadra di Luis Enrique gli sarebbe garantito. Da non sottovalutare l'Al Ahli, che però non sembra essere una destinazione gradita al diretto interessato.

Intanto lui sorride, firma autografi e si dimostra molto disponibile con i sostenitori partenopei. La sua priorità però resta un trasferimento nel campionato più prestigioso del mondo, magari in una squadra che disputa anche la Champions League e che sarebbe in grado di permettergli di mettersi in mostra a livello internazionale. A riportarlo è il Corriere dello Sport.