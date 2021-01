Napoli, Ospina: "Grato ad Ancelotti per avermi portato qui. Scudetto ancora possibile"

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sportitalia. Tanti i temi trattati, a cominciare dalle differenze tra Rino Gattuso e Carlo Ancelotti: "Penso che tutti gli allenatori hanno la loro maniere di gestire. Con Ancelotti c’è un grande rapporto perché mi ha dato l’opportunità di venire a Napoli. Con Gattuso vediamo questa grinta e fiducia che lui dà per vincere e fare il meglio possibile. Noi giocatori dobbiamo prendere il meglio di tutti gli allenatori che passano nella nostra carriera".

Sulla Supercoppa.

"E' una partita molto importante. Vincere un trofeo sempre porta fiducia. Ora pensiamo prima alla Fiorentina e dopo pensiamo a preparare la finale. La Fiorentina è una squadra con qualità con giocatori che hanno esperienza. Noi dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Faremo il massimo per prendere questi tre punti. La prima cosa è pensare partita dopo partita. Dopo la finale, che è il primo obiettivo della stagione, penseremo all'Europa League".

Competitivi per lo scudetto?

"Faremo il massimo per vincere il campionato e portare l'allegria ai tifosi napoletani. Vincere uno scudetto sarebbe bellissimo per quello che si vive qui a Napoli. Manca ancora tanto al termine del campionato, vincerlo è ancora possibile. Se quando sei calciatore non pensi di vincere e meglio che smetti di fare calcio. Abbiamo una grande squadra e possiamo sognare".