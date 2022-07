Napoli pronto all'assalto su Nandez. Prima la cessione di Demme: lo aspetta Gattuso

Come confermato ieri dal suo procuratore, il Napoli è la squadra più avanti su Nahitan Nandez, centrocampista in uscita dalla rosa del Cagliari. Stando a quanto si apprende da Radio Kiss Kiss, i partenopei aspettano solamente l'addio di un altro membro della mediana quale Diego Demme, che sembra più vicino a ritrovare il tecnico Gattuso in quel di Valencia. Una volta ceduto l'italo-tedesco, via all'assalto su Nandez.