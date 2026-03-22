Napoli, quattro vittorie di fila ma la sosta può aiutare: Conte attende i big al top col Milan

Dopo quattro vittorie di fila, il percorso del Napoli viene interrotto - almeno per ora - dalla sosta per le nazionali. Nonostante l'ottima striscia di risultati, che da un lato restituisce soddisfazione in vista del finale di stagione e fa persino sognare una parte della tifoseria, dall'altra riaccende il rammarico per i tanti infortuni che hanno impedito ai partenopei di giocarsela alla pari con l'Inter. Intanto Antonio Conte sfrutterà queste due settimane per proporre quando si tornerà in campo - ci sarà subito l'incrocio col Milan, determinante in chiave secondo posto - una versione ancora migliore del Napoli.

I big in condizioni migliori

In questo senso, senza più impegni infrasettimanali, le partite in nazionale per alcuni singoli possono essere l'occasione per trovare minutaggio e migliorare così la propria condizione, magari dopo lunghi infortuni. E' il caso di Kevin De Bruyne, apparso però già in discrete condizioni, ma anche di Romelu Lukaku che nonostante sia rientrato prima è reduce da due panchine senza subentrare. Entrambi sono convocati dal Ct Garcia per le amichevoli del Belgio. Nonostante il gol decisivo a Cagliari, anche McTominay insegue una condizione migliore dopo il suo stop.

Il lavoro con i non convocati ed altri due rientri

A Castel Volturno rimarranno in pochi, ma Antonio Conte non rinuncerà almeno ad un test amichevole per monitorare la crescita di alcuni elementi. A partire da Anguissa, apparso ancora in ritardo, e che potrà sfruttare queste due settimane per riprendersi un posto da titolare nella sfida al Milan. Altri elementi che sono rimasti fuori nell'ultimo periodo, come ad esempio Giovane, potranno lavorare a stretto contatto col tecnico per entrare nei meccanismi di squadra. Ed il tecnico spera di avere aggiornamenti sul recupero di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani,. Per Neres invece servirà ancora tempo.