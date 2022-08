Napoli, retroscena su Raspadori: offerto anche Ounas, no del Sassuolo

Il Napoli continua a trattare Giacomo Raspadori con il Sassuolo. Dai 30 milioni iniziali, il Napoli è salito a 31, poi sono diventati 28 con l'inserimento del cartellino di Adam Ounas, valutato 12 milioni. Niente da fare, il Sassuolo non accetta contropartite tecniche e non si schioda dalla sua valutazione. Ballano circa 10 milioni di euro, il che rende scivoloso il dialogo, comunque vivo. Secondo il Corriere dello Sport alla fine l'affare si farà, anche perché il Napoli in attacco non ha alternative: Raspadori adesso è l'unico obiettivo di questa estate di rinnovamento.