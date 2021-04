Napoli, riparte la corsa Champions: Gattuso con una possibile sorpresa in attacco

Il Napoli ospita il Crotone per riprendere il discorso interrotto dalla sosta per le nazionali. Reduce da quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare, la squadra di Gattuso vuole proseguire a grande ritmo per presentarsi al meglio a Torino per il recupero contro la Juventus, ma per farlo deve superare il Crotone di Cosmi ed in particolare anche una vigilia non semplice. Un tampone rapido aveva fatto scattare l'allarme per Zielinski, risultato poi negativo ad un altro test e ieri anche al tampone molecolare, così come gli italiani Insigne, Meret e Di Lorenzo e nella serata di ieri poi tutto il gruppo squadra.

Il polacco però senza allenamenti in gruppo alle spalle dovrebbe partire dalla panchina. Gattuso dovrebbe sfruttare la situazione per proporre una novità importante in attacco: Mertens alle spalle di Osimhen, la coppia sognata in estate di nuovo insieme dopo l'ultima volta col Bologna (era l'8 novembre), con Politano (favorito su Lozano) a destra ed Insigne a sinistra. In mezzo al campo è out Demme (dovrebbe recuperare per la Juventus) e quindi occasione per Bakayoko al fianco di Fabian. In difesa squalificato Koulibaly e spazio a Manolas con Maksimovic, con Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra (ma non è da escludere Hysaj) e Meret che si riprende il posto tra i pali per alcuni problemini fisici di Ospina. Tra squalifiche e qualche acciacco, un turnover quasi obbligato per Gattuso in vista della sfida alla Juventus di mercoledì.