Napoli, riprese le trattative per Maksimivic: possibile nuovo contratto a cifre diverse

vedi letture

Il Napoli riflette sulla possibilità di mettere nuovamente sotto contratto Nikola Maksimovic. Come riportato da Sky Sport, il difensore serbo, nonostante non sia più formalmente un giocatore del Napoli (il suo contratto è scaduto il 30 giugno scorso), potrebbe restare in azzurro. Non è esclusa una ripresa delle trattative, a cifre diverse, per garantire a Maksimovic di restare nuovamente in Serie A.