Napoli, Rrahmani: "Primo tempo tra i migliori della stagione, nel secondo troppi rischi"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, autore del gol del 2-0 contro il Genoa, analizza, ai microfoni di Dazn, la prestazione della squadra, evidenziando le luci e le ombre di una partita vinta con qualche sofferenza di troppo. Il difensore kosovaro si sofferma anche sull'intesa con Juan Jesus, chiamato a sostituire l'infortunato Alessandro Buongiorno.

Amir, il gol è tuo o autogol di Vitinha? Subito dopo la rete, Conte si è girato verso la panchina chiedendo chi avesse segnato.

"Penso di averla toccata io, anche se non ho visto se poi Vitinha l'ha deviata ulteriormente. Il tiro era diretto verso la porta, quindi credo che il gol sia mio".

Complimenti per la grande stagione che stai facendo. Oggi un grande primo tempo, poi Conte era arrabbiato per la ripresa. Tu come la vedi?

"Anche secondo noi il primo tempo è stato forse il migliore da inizio stagione. Nel secondo tempo, forse a causa del 2-0, abbiamo subito un gol veloce e poi sono iniziate le difficoltà: passaggi sbagliati, duelli persi, abbiamo messo in discussione una vittoria che sembrava già acquisita".

Per un po' di partite dovrai giocare senza Buongiorno. Cambia qualcosa in difesa con Juan Jesus al suo posto?

"Dall'inizio del campionato ho giocato quasi sempre con Alessandro, ma con Juan Jesus conosciamo tutti gli automatismi e i movimenti da fare. Anche per lui è più facile ora, perché lavoriamo insieme da sei mesi e abbiamo più tempo per allenarci, non giocando le coppe europee. Non ci sono problemi con Juan, speriamo di continuare così".