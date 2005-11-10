TMW Napoli, seguito Mittelstadt per la fascia sinistra. Non andrà ai Mondiali con la Germania

Il Napoli segue con attenzione la situazione di Maximilian Mittelstädt, difensore dello Stoccarda con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2028. La valutazione che ne fanno i tedeschi è intorno ai 15 milioni di euro e può essere un obiettivo sensibile per la fascia sinistra, soprattutto qualora dovesse andare via Mathias Olivera, in un ruolo che ha visto più volte adattarsi Miguel Gutierrez.

Nella stagione appena conclusa Mittelstadt è stato tra i migliori dello Stoccarda. Ben sei gol e quattro assist in Bundesliga, per un totale di 50 partite giocate, con sette gol totali e sei assist. Non male per chi fa l'esterno di difesa, anche se può disimpegnarsi anche come esterno a tutta fascia oppure difensore centrale.

Proprio questa adattabilità a varie zone di campo può essere una chiave. La carta di identità non è verde e si tratterebbe quindi di un rinforzo per cercare di migliorare la retroguardia, non tanto con una futura vista plusvalenza. Nonostante l'ottima annata con lo Stoccarda - terminato al terzo posto e che quindi giocherà la prossima Champions League - il tecnico della Mannschaft, Julian Nagelsmann, ha deciso di non convocarlo per i Mondiali, dopo averlo chiamato invece per l'Europeo casalingo di due anni fa.