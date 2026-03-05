Il Napoli segue Mittelstadt: primi contatti con l'entourage in vista dell'estate

Siamo ancora nel mese di marzo, ma le società di Serie A cominciano già a portarsi avanti in vista del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Napoli ha avuto dei contatti con l'entourage di Maximilian Mittelstadt e ne segue con interesse l'evoluzione. Il terzino sinistro dello Stoccarda ha 28 anni e potenzialmente può dunque essere anche un investimento tecnico per il futuro.

Il suo contratto scadrà nel 2028 e questo potrebbe facilitare la trattativa. In carriera vanta 157 presenze e 4 gol con l'Hertha Berlino, 114 gettoni e 8 reti con lo Stoccarda e 27 partite e 3 centri con la seconda squadra dell'Hertha Berlino. Inoltre è sceso in campo 15 volte con la Germania, segnando un gol, 5 con l'Under 21, siglando una rete, 13 con l'Under 20, impreziosite da un gol, 8 con l'Under 19 e 5 con l'Under 18.

Conte in questo momento ha comunque diversi giocatori che possono essere impiegati a sinistra come Olivera, Gutierrez, Spinazzola e Mazzocchi. Da capire quali saranno le intenzioni della società però al termine della stagione, visto che qualcuno potrebbe anche partire. Molto dipenderà pure dal piazzamento in Serie A dei partenopei, che cercheranno di centrare la qualificazione alla Champions League.