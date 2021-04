Napoli, si intensificano i contatti con Spalletti. Ma il rush finale di Gattuso può ribaltare tutto

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina scrive che il rapporto formale tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, in casa Napoli, si è ripristinato da tempo, anche se i contatti per il rinnovo sono ancora fermi a quelli di metà gennaio. Nel frattempo si sono intensificate le chiacchierate con mister Luciano Spalletti per la prossima stagione, ma non è escluso - si legge - che un ottimo rush finale da parte dell'ex Milan possa "rivoluzionare" ogni futuro scenario e fargli ottenere una conferma fino a pochi giorni fa impensabile.