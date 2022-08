Napoli, Simeone non è partito con la squadra. Assente anche Fabian Ruiz

Secondo quanto riportato da Sky Giovanni Simeone non è partito con i suoi nuovi compagni di squadra del Napoli. L'Argentino non era a bordo del pullman partito alle 16.30 da Castel Volturno in direzione Capodichino, visto che il Cholito non è stato ancora contrattualizzato dal Napoli. Con la squadra non dovrebbe esserci neanche Fabian Ruiz, in trattativa con il PSG. Oggi lo spagnolo ha svolto allenamento personalizzato.