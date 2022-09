Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Raspadori al posto di Osimhen, Ndombele torna dal 1'

"Con lo Spezia come col Liverpool". Pensieri e parole di Luciano Spalletti, due giorni dopo l'impresa in Champions League e alla vigilia della partita di campionato con lo Spezia, definita dall'allenatore del Napoli tanto importante quanto la notte stellare di mercoledì. Al Maradona arriva lo Spezia, reduce dal pareggio con il Bologna e attualmente tredicesimo in classifica. In quest'inizio di campionato i bianconeri hanno collezionato cinque punti e, anche ottenendo una sola vittoria, Luca Gotti sente tutta la fiducia del club. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

NAPOLI (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola