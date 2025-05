Napoli, stai attento. Salah chiama De Bruyne al Liverpool: "Abbiamo spazio per lui"

vedi letture

Mohamed Salah allo scoperto. L'esterno offensivo egiziano del Liverpool, fresco di rinnovo fino al 2027 dopo una telenovela di mercato senza apparente fine, ha invitato apertamente Kevin De Bruyne ad unirsi alla rosa dei Reds. La notizia del suo addio dal Manchester City alla scadenza naturale del contratto per scelta del club citizen ha colpito il giocatore in primis ed evidentemente i suoi rivali di Premier League, che stimano in pieno il belga di 33 anni.

Futuro parametro zero al termine della stagione, dopo dieci anni di storia trascorsa all'ombra di Etihad Stadium, De Bruyne non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima squadra. Mentre "Momo" Salah, nell’intervista rilasciata a Sky Sports UK, lo ha chiamato a Liverpool: "Voglio fargli i complimenti per la carriera. Ha fatto un lavoro fenomenale al City, è stato un grande calciatore per tutta la Premier League. Gli auguro il meglio. E abbiamo spazio per lui nella squadra", ha dichiarato l'ex Fiorentina e Roma, con tanto di risata. La vicinanza tra le due città inglesi, distanti tra loro 60 km, potrebbe essere una spinta a favore dei Reds.

Kevin de Bruyne intanto non ha ancora risposto all'offerta piazzata sul tavolo da Aurelio De Laurentiis e il Napoli: un biennale da 7 milioni a stagione, con opzione per il terzo anno di permanenza in azzurro, a cifre da top player. Il trequartista belga è tentato dall'occasione, mentre se la moglie Michele Lacroix ha già fatto capolino alle pendici del Vesuvio per studiare la città campana e una serie di appartamenti in cui vivere nel caso. Per altro i due si sono sposati proprio a Sant'Agnello, in provincia di Napoli, nel 2017.