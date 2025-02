Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Juan Jesus e Mazzocchi dal 1', Runjaic cambia modulo

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Antonio Conte conferma il 4-3-3, ma deve fare a meno anche di Spinazzola, infortunatosi in rifinitura: al suo posto dentro Mazzocchi. Juan Jesus, come preannunciato, confermato tra i titolari, con Buongiorno in panchina.

Dall'altro lato Kosta Runjaic sorprende e schiera l'Udinese con un assetto inedito: 4-3-2-1, almeno sulla carta, con diverse novità. Dentro un centrocampista in più, Atta, insieme a Karlstrom e Lovric, con Ekkelenkamp spostato sulla trequarti accanto a Thauvin, alle spalle di Lucca. In difesa out Zemura ed Ehizibue, giocano Kamara e Kristensen. Ecco i due schieramenti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Mc Tominay; Politano, Lukaku, Neres A disposizione: Contini, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Raspadori. All. Conte

Udinese (4-3-2-1): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto. All. Runjaic

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Zingarelli - Votta

IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Camplone

AVAR: Marini