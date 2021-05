Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Lozano titolare, Gotti perde Nuytinck all'ultimo

vedi letture

La 35^ giornata di Serie A si apre con l'anticipo del Diego Armando Maradona fra Napoli e Udinese. Il tecnico azzurro Gennaro Gattuso opta per un parziale turnover per trovare lo scatto Champions: in difesa ci sarà Hysaj, preferito a Mario Rui. A centrocampo Bakayoko sarà il perno al fianco di Fabian, mentre davanti torna titolare Lozano insieme agli intoccabili Zielinski, Insigne e Osimhen.

In casa Udinese mister Gotti deve rinunciare all'ultimo minuto a Nuytinck, al suo posto Zeegelaar nella linea a 3. A centrocampo c'è Makengo con Pereyra avanzato di qualche metro alle spalle dell'unica punta Okaka.

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

A disp: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Mertens, Politano, Petagna, Costanzo, D’Agostino, Labriola. All. Gattuso

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka

A disp: Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Micin, Llorente, Forestieri, Palumbo, De Maio. All. Gotti