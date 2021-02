Napoli, visite post Covid per Koulibaly e Ghoulam: i due giocatori regolarmente in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra di è allenata sui campi 1 e 2. Dopo una prima fase di riscaldamento ed esercitazione tattica, il gruppo ha svolto partita a campo ridotto. Petagna, Lozano e Ospina hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Hysaj e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo e terapie. Politano ha svolto lavoro individuale in campo.

Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly hanno completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. I calciatori, al termine delle visite, hanno svolto l’intera seduta con la squadra.